Ознак дискримінації не виявили. Конституційний суд Чехії дозволив власнику готелю не приймати росіян, які не засуджують анексію Криму. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс у Facebook.

У 2014 в своєму готелі Томаш Крчмарж вивісив оголошення про те, що громадян Росії не селитимуть допоки вони письмово не засудять окупацію Криму.

За це підприємця оштрафували на 50 тисяч крон - близько двох тисяч доларів. Томаш оскаржив штраф у суді. Справу розглядали у різних інстанціях протягом п'яти років.

Зрештою ознак дискримінації - не виявили. Тепер справу знову повернуть до Вищого адміністративного суду. Там мають переглянути своє попереднє рішення з урахуванням вердикту Конституційного суду.