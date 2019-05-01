Власнику готелю у Чехії дозволили не приймати росіян [ Редактировать ]
Ознак дискримінації не виявили. Конституційний суд Чехії дозволив власнику готелю не приймати росіян, які не засуджують анексію Криму. Про це повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс у Facebook.
У 2014 в своєму готелі Томаш Крчмарж вивісив оголошення про те, що громадян Росії не селитимуть допоки вони письмово не засудять окупацію Криму.
За це підприємця оштрафували на 50 тисяч крон - близько двох тисяч доларів. Томаш оскаржив штраф у суді. Справу розглядали у різних інстанціях протягом п'яти років.
Зрештою ознак дискримінації - не виявили. Тепер справу знову повернуть до Вищого адміністративного суду. Там мають переглянути своє попереднє рішення з урахуванням вердикту Конституційного суду.
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