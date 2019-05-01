У Тибеті відкрили найвисокогірніший автомобільний тунель [ Редактировать ]
Найвисокогірніший автомобільний тунель відкрили в Тибеті. він розташований на висоті чотири тисячі сімсот п'ятдесят метрів над рівнем моря. Тунель будували чотири роки.
Він став частиною нової магістралі, яка з'єднує столицю Тибету - Лхаса, з містом Ньїнг-Чі. Раніше цю ділянку треба було об'їжджати горами, долаючи 18 кілометрів. Зараз відстань скоротили на понад утричі.
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