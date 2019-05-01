На Донбассе 30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов, передает "Униан".

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Боевики также обстреливали украинских военных из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения. По данным разведки Объединенных сил, 30 апреля двое оккупантов были убиты, еще трое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": из крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское, из стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гранитное.

Ранее сообщалось, что боевики бьют из гранатометов по украинским военным, а также что украинские силы несут потери.