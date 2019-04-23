Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
Во вторник, 22 апреля, в зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб один военный, еще трое ранены. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Накануне боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. Обстрелы зафиксированы в районе Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опытного, Новоалександровки, Попасной и Катериновки.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и трое получили ранения… По данным разведки, 22 апреля трех оккупантов уничтожили, еще семь - ранены", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские бойцы с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили боевую машину пехоты противника. С утра 23 апреля боевики обстреляли позиции Объединенных сил в районе Гнутово, потерь нет.
Раньше сообщалось о том, что на Донбассе показана максимальная активность на выборах президента.
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