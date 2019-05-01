В жутком ДТП под Донецком погиб военный [ Редактировать ]
В городе Краматорске Донецкой области в ДТП погиб военнослужащий, еще 2 - пострадали, передают bykvu.com.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Алексея Тихого и Гампера. По предварительным данным, автомобиль под управлением водителя 1986 года рождения совершил столкновение с маршрутным автобусом, который остановился, пропуская встречный транспорт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП скончался пассажир автомобиля. Водитель и второй пассажир получили телесные повреждения. Кроме того, и в автобусе двое граждан получили легкие телесные повреждения.
Полицейские проверяют обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Ранее сообщалось, что в Киеве на Позняках произошло крупное ДТП, а также что в Киеве Toyota Venza влетел в столб и загорелся.
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