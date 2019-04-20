В Донецкой области разбился беспилотник ОБСЕ [ Редактировать ]
Вблизи линии соприкосновения в Донецкой области разбился беспилотный летательный аппарат (БПЛА) учасников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом говорится на сайте организации.
Так, 18 апреля ОБСЕ запустила БПЛА дальнего радиуса действия для осуществления полета над подконтрольными и неподконтрольными правительству районами Донецкой области.
"В 01:26 19 апреля, пролетая над районом вблизи н. п. Угледар (подконтрольный правительству, 48 км к юго-западу от Донецка), БПЛА терял сигнал обоих GPS-модулей вследствие действия радиопомех (по оценке, в результате глушения) ", - говорится в отчете.
Сообщается, что беспилотник разбился в районе к западу от неподконтрольной правительству Горловки.
"Сейчас слишком рано делать выводы о причинах инцидента. Район, где предположительно разбился БПЛА, расположен вблизи линии соприкосновения и считается значительно заминированным, поэтому доступ СММ к этому району крайне ограничен", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что боевики размещают тяжелую технику на Донбассе.
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