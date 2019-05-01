Как принимать антибиотики: важные рекомендации [ Редактировать ]
Прием антибиотиков возможен только по показаниям - при наличии бактериальной инфекции, которая подтверждена лабораторно, передает 24tv.ua.
Как принимать антибиотики
1. Нужно провести микробиологическое исследование крови, мочи, мокроты и.т.д., с определением чувствительности к антибиотикам.
Но, учитывая то, что это не быстрое обследование (от 3 до 7 дней), препараты назначаются эмпирически, то есть препараты широкого действия, на основании знаний клинической картины, основных возбудителей и резистентности в регионе.
2. Эффективное лечение или нет, становится известно в течение первых 48-72 часов - должно происходить общее улучшение состояния, снижение температуры и улучшение лабораторных показателей.
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