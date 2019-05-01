Першотравень у Євросоюзі відзначають протестами. Масштабні демонстрації відбулися в Афінах, Парижі, Брюсселі та інших столицях. Олена Абрамович стежила і розкаже, як все було і що стало причиною.

Греки у першотравень зібралися під парламентом. Озброїлись червоними прапорами та гаслами з вимогою підвищити зарплати та подолати безробіття. Разом з активістами узяв участь у демонстрації і міністр фінансів країни.

"Перше травня - це 200 років боротьби за збереження людяності і запобігання перетворенню праці у товар. Ця боротьба проти зухвалості капіталізму триває, особливо в такій країні як наша, де постійна депресія через світову фінансову кризу", - говорить Яніс Варуфакіс, міністр фінансів Греції.

У Парижі переважали уже не червоні, а жовті барви. До акцій профспілок доєдналися і "жовті жилети". Традиційно, не обмежились самими лише маршами, а й устигли розбити кілька автівок та наразитись на сльозогінний газ від поліції.

Вимоги традиційні - знищити податки і підвищити зарплатню та пенсії.

"Мені 62, і я вже не можу протягнути. На нас наклали податки, наші пенсії, натомість, знизились. Я вийшов на пенсію з однією сумою, а зараз вона значно менша, і важко звести кінці з кінцями. Ми хочемо повернути все назад, як було", - говорить Жан Дебро, пенсіонер з Камбре.

З такими ж вимогами протестували і бельгійці. У центрі міста зійшлися представники профспілок та різних політичних партій.

"З цього боку представники лівого крила, вони закликають підвищити податки для багатих та знизити для середнього класу. А ще зараз усіх дуже хвилює питання змін клімату. Одна з вимог - підняти податки з підприємств, які відповідальні за більшість викидів в атмосферу", - говорить Антуан Скальє, учасник протесту, представник громадської організації .

У Брюсселі першого травня не лише великі демонстрації, а й масові гуляння. Поряд з наметами, від політичних сил та профспілок розгорнули і дитячі майданчики.