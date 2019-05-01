Жителі Закарпаття влаштували масштабний "боґрач-фест" [ Редактировать ]
Сьогодні від 6 ранку на Закарпатті змагаються. Однак не спортсмени, а любителі боґрачу. Влаштували фестиваль-чемпіонат. Варили закарпатську традиційну страву, частували туристів. Чи смакувало - знають мої колеги.
Військова форма, кашкети, а поверх кулінарний фартух. В руках не автомат, а ополовник. Працюють солдати нині не на кордоні, а біля казана з боґрачем.
"М’ясо і паприка - це найбільше чого ми даємо, паприка це і мелена, і свіжа, червона і гіркий перець. Це найголовніші інгридієнти в нас", - говорить Василь Туряниця, прикордонник.
На традиційному фестивалі боґрачу прикордонники - новачки. Чого не скажеш про Йосипа Антала. Чоловік уже має цілу колекцію призових кубків з фесту. Цьогоріч теж претендує на перемогу. Тому у нього аж 4 казани пікантного супчику.
"Це з оленини буде, с картоплею буде, то буде, боб левеш, дуже замінник, угорска приправа, той йде тоже туди косуля, дика косуля", - розповідає Йосип Антал, кулінар з Берегова.
А ось казан-рекордсмен. У ньому закипає півтори тисячі літрів боґрачу. Господиня, радо ділиться рецептом: двісті сімдесят кілограмів м'яса, триста - картоплі і секретний інгредієнт.
"3500 порций - 1500 литров бограча. Когда мы варим, то ставим душу, сердце, щоб файное было и вкусное", - говорить Ірина Еней, учасниця фестивалю з Косина.
У кожного кулінара свої рецепти. Хтось кладе побільше м'яса, хтось - паприки, а у когось боґрач не кипить без пісні.
"Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав, додому я просилася, а віне мене все не пускав", - співає Георгій Михалько, кулінар з Ужгорода.
Поки насолоджуємося піснями ужгородських кулінарів, кличуть до себе учасники фестивалю з Угорщини. Кажуть: істинний рецепт страви знають саме вони.
"Головне, щоб боґрач варився під відкритим небом, на вогні. Власне, боґрач у перекладі з угорської - то назва казана. Ось так він виглядає, на лансі. А помішувати потрібно теж правильно", - говорить Дьєрдь Рестай, учасник фестивалю з Угорщини.
Цього року фестиваль-чемпіонат боґрачу на Берегівщині влаштовують уже всьоме. Готувати суп кулінари розпочали о 6 годині. А вже об одинадцятій взялося до роботи суворе журі, аби згодом визначити переможців. Учасники ж кажуть: головну оцінку вже почули.
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