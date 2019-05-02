Конфуз дня: мужчина выкопал тоннель под домом экс-супруги и застрял [ Редактировать ]
В мексиканском городе Пуэрто-Пеньяско, штат Сонора, ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей супругой и застрял в нем, передает realist.online.
58-летняя Гризельда Сантильян сообщила полицейским, что последнюю неделю она слышала под домом подозрительные звуки и думала, что там бегают коты. Однако со временем шум усилился.
Тогда Сантильян вместе с соседом осмотрели участок и обнаружили возле дома вырытый тоннель, несколько ножей и бутылки с водой. Внутри тоннеля они обнаружили бывшего мужа Гризельды - 50-летнего Гомеса, который сутки не мог выбраться наружу и просил о помощи.
Прибывшие на место спасатели в течение 45 минут извлекали мужчину из тоннеля. Гомес страдал от обезвоживания, его госпитализировали.
Ранее сообщалось, почему не стоит оставлять детей с папой.
по теме
Facebook анонсировал новые функции для Instagram
Функция камеры в Instagram получит обновленный дизайн, который сделает более доступными эффекты, стикеры и другие креативные элементы
Фавориту "Евровидения-2019" грозит дисквалификация
После презентации конкурсной песни Arcade Дункан Лоуренс проснулся знаменитым на весь мир
22-летний парень расстрелял студентов
Во вторник, 30 апреля два человека погибли и четверо получили ранения, трое из них - в больнице в критическом состоянии
В школах ввели дресс-код для родителей
Руководство школ ввело дресс-код для родителей школьников
В Украине отменят плату за долгосрочную визу: что нужно знать
Кабинет Министров одобрил проект Соглашения между правительствами Украины и Республики Северная Македония об условиях взаимных поездок граждан