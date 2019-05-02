В мексиканском городе Пуэрто-Пеньяско, штат Сонора, ревнивый мужчина вырыл тоннель для слежки за бывшей супругой и застрял в нем, передает realist.online.

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58-летняя Гризельда Сантильян сообщила полицейским, что последнюю неделю она слышала под домом подозрительные звуки и думала, что там бегают коты. Однако со временем шум усилился.

Тогда Сантильян вместе с соседом осмотрели участок и обнаружили возле дома вырытый тоннель, несколько ножей и бутылки с водой. Внутри тоннеля они обнаружили бывшего мужа Гризельды - 50-летнего Гомеса, который сутки не мог выбраться наружу и просил о помощи.

Прибывшие на место спасатели в течение 45 минут извлекали мужчину из тоннеля. Гомес страдал от обезвоживания, его госпитализировали.

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