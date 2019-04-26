Конфуз дня: парни высмеяли девушек из Instagram [ Редактировать ]
Все мы знаем, что девушки любят фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Instagram не перестает задавать тренды - а фотографии "инстаграмщиц" становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга.
Американские друзья Стиви и Даг решили посмеяться над самыми типичными фото девушек - идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки.
Ранее сообщалось, что вор-неудачник застрял в трубе и наткнулся на начальника, а также что утонувшего горбатого кита выбросило на берег.
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