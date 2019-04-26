Все мы знаем, что девушки любят фотографироваться и выкладывать свои фото в соцсети. Instagram не перестает задавать тренды - а фотографии "инстаграмщиц" становятся все более типичными и не отличимыми друг от друга.

Американские друзья Стиви и Даг решили посмеяться над самыми типичными фото девушек - идея возникла у них спонтанно во время совместной поездки.

Ранее сообщалось, что вор-неудачник застрял в трубе и наткнулся на начальника, а также что утонувшего горбатого кита выбросило на берег.