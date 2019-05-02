На Борщаговке кипятком затопило детскую площадку: авто провалилось под землю [ Редактировать ]
В четверг, 2 мая в Киеве по адресу улица Симиренко, 7 прорвало трубу горячего водоснабжения. Из-за аварии детскую площадку затопило кипятком, а машина, которая стояла на парковке во дворе, провалилась под асфальт, сообщает "Информатор".
По данным коммунальных служб, труба с горячей водой не была в аварийном состоянии. В результате инцидента вся детская площадка оказалась затоплена кипятком, а дворик окутали клубы пара.
Хозяйка автомобиля рассказала, что около 7:00 она увидела, как ее машина наполовину провалилась под асфальт. Транспортное средство удалось достать из ямы только к 10:00. На месте происшествия работают коммунальные службы. В домах поблизости временно отсутствует горячая вода.
Ранее сообщалось, что в центре Днепра обнаружили труп мужчины, а также что в Киеве произошла жуткая авария с велосипедистом.
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