Во вторник, 2 апреля, в Киеве "заминировали" гостиницу "Мир", которая находится по адресу Голосеевский проспект, 70. Из здания начали эвакуацию постояльцев. На место сразу же приехали кинологи, полиция, спасатели и медики, сообщает "Информатор".

Читайте также Во Львове "заминировали" аэропорт

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Также у отеля дежурят пожарные и медики скорой помощи. На данный момент людей в здание не пускают. Правоохранители проводят осмотр помещений.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали "Ашан", а также что в Харькове "заминировали" 5 отелей.