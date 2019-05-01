В Киеве экстренно эвакуируют гостиницу "Мир" [ Редактировать ]
Во вторник, 2 апреля, в Киеве "заминировали" гостиницу "Мир", которая находится по адресу Голосеевский проспект, 70. Из здания начали эвакуацию постояльцев. На место сразу же приехали кинологи, полиция, спасатели и медики, сообщает "Информатор".
На место происшествия прибыли сотрудники полиции, взрывотехники и кинологи. Также у отеля дежурят пожарные и медики скорой помощи. На данный момент людей в здание не пускают. Правоохранители проводят осмотр помещений.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали "Ашан", а также что в Харькове "заминировали" 5 отелей.
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