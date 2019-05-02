В Киеве близ станции метро Почайна произошла ДТП со смертельным исходом, погиб велосипедист, сообщает "Киев оперативный".

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"На проспекте Степана Бандеры, возле станции метро "Почайна", произошла роковая ДТП с участием велосипедиста (на электровелосипеде) и грузовика Foton. Оба участника движения ехали в одном направлении - в сторону Северного моста", - говорится в сообщении.

Свидетели утверждают, что водитель грузовика пытался объехать велосипедиста, который двигался с низкой скоростью, и не справился с управлением.

Скорая помощь прибыла на место довольно быстро, в течении 10 минут, однако пострадавшего спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что в жутком ДТП под Донецком погиб военный, а также что под Запорожьем произошло жуткое ДТП.