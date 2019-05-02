В четверг, 2 мая, на улице Центральной, 1, обнаружили труп мужчины. Тело лежало во дворе за Европейской площадью, прямо на входе в подъезд, сообщает "Информатор".

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Труп обнаружила местная жительница, она же вызвала полицию. Патрульные вызвали "скорую", однако по приезду медики лишь констатировали смерть. Ожидается приезд следователя и судмедэкспертов.

Документов и личных вещей при мужчине не обнаружили. На вид ему до 30 лет. Полиция опрашивает местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина умер под собственным домом, а также что под Днепром нашли труп беременной женщины в колодце.