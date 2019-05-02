Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" с Россией осталось только одно - это государственная граница.

Читайте также Украина может лишить гражданства за российские паспорта

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина.

"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль над каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал Зеленский.

Он отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, пребывание украинцев в плену не приближает урегулирование отношений между двумя странами. "И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул новоизбранный президент.

Ранее сообщалось, что Зеленский определился с главой Администрации президента.