Зеленский резко отреагировал на заявление России [ Редактировать ]
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе из "общего" с Россией осталось только одно - это государственная граница.
Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя высказывание российского президента Владимира Путина.
"Долго думал относительно "много общего" между Украиной и Россией. Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно – это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль над каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть. Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего", - написал Зеленский.
Он отметил, что запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, пребывание украинцев в плену не приближает урегулирование отношений между двумя странами. "И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - подчеркнул новоизбранный президент.
Ранее сообщалось, что Зеленский определился с главой Администрации президента.
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