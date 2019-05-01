Украина может лишить гражданства за российские паспорта [ Редактировать ]
Жителей Донбасса планируют лишать украинских паспортов за получение российских, передает korrespondent.net.
"Жителей неподконтрольного Донбасса, которые получат российские паспорта, нужно лишать украинского и заграничного паспорта Украины", - заявил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины, поэтому те люди, которые будут получать или получают уже гражданство Российской Федерации, могут потерять гражданство Украины, и я думаю, что так надо будет делать - аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние и так далее", - сказал Грымчак.
Ранее сообщалось, что в США предлагают предоставить Украине новую военную технику.
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