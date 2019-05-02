Зеленский определился с главой Администрации президента [ Редактировать ]
Владимир Зеленский определился с главой Администрации президента. Об этом заявило доверенное лицо Владимира Зеленского Вадим Галайчук в эфире одного из телеканалов.
"Я уверен, что Владимир Александрович на сегодня уже определился с тем, кого он будет назначать главой АП", - заверил он. Галайчук не назвал фамилию, однако подтвердил, что речь идет о публичном человеке.
Галайчук также добавил, что со вчерашнего дня продолжается процесс по охране Владимира Зеленского и другая организационная работа, связанная с его приходом на должность.
Ранее сообщалось, что Порошенко предложил помощь Зеленскому, а также что Зеленский объявил первый конкурс на должность.
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