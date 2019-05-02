На трассе Киев-Одесса машина "влетела" в остановку общественного транспорта, в результате чего травмировались люди. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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Известно, что 37-летний мужчина. который был за рулем Mitsubishi Galant, превысил скорость и не справился с управлением. Машина въехала в остановку.

Всех пострадавших пассажиров госпитализировали, среди них был 2-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского.