Под Киевом машина "влетела" в остановку, есть пострадавшие [ Редактировать ]
На трассе Киев-Одесса машина "влетела" в остановку общественного транспорта, в результате чего травмировались люди. Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Известно, что 37-летний мужчина. который был за рулем Mitsubishi Galant, превысил скорость и не справился с управлением. Машина въехала в остановку.
Всех пострадавших пассажиров госпитализировали, среди них был 2-летний ребенок.
Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина ударил ножом в грудь полицейского.
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