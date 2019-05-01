На румынский район Дражны обрушилась непогода - сильный шквалистый ветер и дожди. Торнадо сильно повредил крыши десяти домов. От стихийного бедствия пострадали минимум четверо человек, передает "Обозреватель".

Читайте также Погода в Украине: страну зальют проливные дожди

Кроме того, ураган перевернул пассажирский автобус, в котором находились 40 человек. По данным местного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что по Украине пронеслись смерчи, а также что под Запорожьем пронесся смерч .