Разрушил дома и перевернул машины: по Руминии пронесся мощный торнадо [ Редактировать ]
На румынский район Дражны обрушилась непогода - сильный шквалистый ветер и дожди. Торнадо сильно повредил крыши десяти домов. От стихийного бедствия пострадали минимум четверо человек, передает "Обозреватель".
Кроме того, ураган перевернул пассажирский автобус, в котором находились 40 человек. По данным местного Инспектората по чрезвычайным ситуациям, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что по Украине пронеслись смерчи, а также что под Запорожьем пронесся смерч .
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