В Киеве мужчина, который год скрывался от правоохранителей, после полученного замечания во время конфликта на улице напал с ножом на полицейского, сообщает "Униан".

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"Работник полиции увидел, как на улице между двумя неизвестными возник конфликт, при этом один из них держал в это время за спиной нож. Чтобы он не причинил никому вреда, полицейский представился и попросил спрятать холодное оружие. В результате злоумышленник бросился с ножом на полицейского, который успокоил правонарушителя и держал его до приезда патрульных", - говорится в сообщении.

Работник полиции получил непроникающую колото-резаную рану грудной клетки, после чего был госпитализирован в больницу для оказания помощи. Следователи выяснили, что правонарушитель - 23-летний киевлянин, который год скрывается от решения суда (пребывание под стражей) за совершение преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по статье 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



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