Православная церковь 3 мая почитает преподобного Феодора Трихина, родившегося в Константинополе. Святой был сыном богатых родителей, но отказался от славы и богатства и удалился в пустынный монастырь, где все время проводил в посте и молитве. И в жару и в холод он носил власяничную одежду, за что и получил прозвище Власяничник, или Трихина (что в переводе с греческого языка означает "волос"). Годы жизни Феодора не установлены. Считается, что он жил между IV и IX веками.

Обычаи 3 мая

Подмечали, что с этого дня у тополя ломаются почки и зацветает облепиха. Крестьяне в это время занимались посевом на рассаду семян тыквы, огурцов, фасоли. Если погода теплая, то семена сеяли в открытый грунт, но с обязательным укрытием, ведь до 10 июня возможны заморозки.

На Федора поминали умерших, потому что считали, что в этот день покойники тоскуют по земной жизни, открывается земля и на Божий свет вылетают души людей, ушедших от нас, чтобы мы смогли с ними свидеться. 3 мая ходили на кладбище: на погосте причитали или окликали усопших родителей. За обеденным столом ожидали силу своего рода. Стол накрывали как можно сытнее, чтобы души предков посмотрели на то, как не скудеет житье-бытье наше.

На Федора стол застилали белой скатертью, ставили хлеб-соль, у икон зажигали свечи и молились об урожае. Вообще у наших пращуров было принято молиться всей семьей перед каждым важным делом. Освящалась вся крестьянская работа, т.к. крестьяне надеялись, что высшие силы окажут им помощь в нелегко труде.

Рыбаки в этот день не ходили на промысел. Считалось, что ловить рыбу в это время – большой грех. Еще с давних пор люди подметили, что 3 мая плотва начинает метать икру. Поэтому на Федора рыбной ловлей заниматься строго-настрого запрещалось, чтобы не тревожить рыбу во время нереста.

Приметы на 3 мая

Если весна дружная, то земля посевной сделалась, пришло время сеять пшеницу.

Много шишек на ели - к урожаю пшеницы.

Если шишек много на сосне, то рожь будет хорошо расти.

Сильный и гулкий первый гром - к хорошему урожаю.

В дождь рожь сеять нельзя, иначе будет много сорняков.

Если в мае пройдет три хороших дождя, то три года будет много хлеба.

Если май дождливый и холодный, то меда не будет.

Что первым тронется в рост: трава или рожь - тому и урожай.

Сны со 2 на 3 мая пустые. Не следует придавать им значение.

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