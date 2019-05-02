Поминальные дни 2019: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Поминальные дни имеют и другие названия: Проводы, Гробки, Дарное воскресенье, Опроводы, Поминальное воскресенье, Томино воскресенье, Хомино воскресенье, Радоница. Православные христиане посещают места упокоения, чтобы разделить с усопшими близкими радость Воскрешения Христова.
После Пасхи принято выставлять на подоконнике паску и крашенки, чтобы души нашли дорогу домой и наелись, а в воскресенье они возвращаются обратно на небеса. А если в этот день идет дождь, то какая-то из душ будто бы плачет из-за того, что Господь ее не отпустил за грехи.
В некоторых городах Украины поминают родных в понедельник сразу после Пасхи, а в Галиции и Центральной Украине не принято накрывать стол на кладбище.
На юге, Полесье и Закарпатье принято устанавливать в этот день столы и скамейки у могил родственников и собираться там за трапезой всей семьей. А накануне обязательно приезжают и очищают могилы, приводят их в порядок. Венки на поминальные дни покупают заранее, но устанавливают их на могилы уже в воскресенье. Также на Юге оставляют ломтик хлеба, который перед тем посыпают солью. Считается, что так кормят души умерших.
Поверья на Радоницу
- Во время поминальной недели усопших не принято называть покойниками, так как в эти дни "они все слышат". Лучше их называть родственниками, близкими и знакомыми.
- За неделю до Проводов люди идут на кладбище упорядочивать могилы, сеять цветы, сажать калину и другие деревья.
- В Поминальное воскресенье нельзя копать огород. Все посеянное и посаженное в Пасхальную неделю плохо будет всходить и родить.
- Бедняки, которые собирают пасхальные яйца, пасхи и конфеты на могилах, должны прочитать молитву за покойника, иначе он будет приходить к ним в снах.
- Около могилы надо прочитать "Отче наш", можно трижды поцеловать крест или памятник. Когда уходите с кладбища, обратитесь к покойникам мысленно: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего , а нам - к вам не спешить".
- В поминальное воскресенье на кладбище встречается энергия живых и мертвых. В поминальное воскресенье покойники при входе на кладбище встречают своих родственников.
- Чтобы уберечься от неприятностей, надо входить на кладбище через ворота. На входе трижды перекреститесь. Выходя сделайте то же, повернувшись лицом к могилам. Знак креста - это уважение к мертвым и в то же время оберег от нечистого. Дома свяченой водой трижды омойте руки и лицо.
- В свяченой воде также споласкивают полотенце, которое стелили на могиле под пасху.
- Если найдете на пороге или дворе венок или цветы с кладбища, рассыпанную землю, соль или крупу, выметите со двора до ближайшего перекрестка. Порчи вернутся к человеку, который хотел их на вас навести.
- Беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить, так как у них слишком нежная и чувствительная аура, к тому же маленькие дети часто видят то, что не дано видеть взрослым. Лучше сходить в церковь.
Читайте также, что категорически не стоит нести на кладбище в поминальные дни.
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