Поминальные дни имеют и другие названия: Проводы, Гробки, Дарное воскресенье, Опроводы, Поминальное воскресенье, Томино воскресенье, Хомино воскресенье, Радоница. Православные христиане посещают места упокоения, чтобы разделить с усопшими близкими радость Воскрешения Христова.

После Пасхи принято выставлять на подоконнике паску и крашенки, чтобы души нашли дорогу домой и наелись, а в воскресенье они возвращаются обратно на небеса. А если в этот день идет дождь, то какая-то из душ будто бы плачет из-за того, что Господь ее не отпустил за грехи.

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В некоторых городах Украины поминают родных в понедельник сразу после Пасхи, а в Галиции и Центральной Украине не принято накрывать стол на кладбище.

На юге, Полесье и Закарпатье принято устанавливать в этот день столы и скамейки у могил родственников и собираться там за трапезой всей семьей. А накануне обязательно приезжают и очищают могилы, приводят их в порядок. Венки на поминальные дни покупают заранее, но устанавливают их на могилы уже в воскресенье. Также на Юге оставляют ломтик хлеба, который перед тем посыпают солью. Считается, что так кормят души умерших.

Поверья на Радоницу

Во время поминальной недели усопших не принято называть покойниками, так как в эти дни "они все слышат". Лучше их называть родственниками, близкими и знакомыми.

За неделю до Проводов люди идут на кладбище упорядочивать могилы, сеять цветы, сажать калину и другие деревья.

В Поминальное воскресенье нельзя копать огород. Все посеянное и посаженное в Пасхальную неделю плохо будет всходить и родить.

Бедняки, которые собирают пасхальные яйца, пасхи и конфеты на могилах, должны прочитать молитву за покойника, иначе он будет приходить к ним в снах.

Около могилы надо прочитать "Отче наш", можно трижды поцеловать крест или памятник. Когда уходите с кладбища, обратитесь к покойникам мысленно: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего , а нам - к вам не спешить".

В поминальное воскресенье на кладбище встречается энергия живых и мертвых. В поминальное воскресенье покойники при входе на кладбище встречают своих родственников.

Чтобы уберечься от неприятностей, надо входить на кладбище через ворота. На входе трижды перекреститесь. Выходя сделайте то же, повернувшись лицом к могилам. Знак креста - это уважение к мертвым и в то же время оберег от нечистого. Дома свяченой водой трижды омойте руки и лицо.

В свяченой воде также споласкивают полотенце, которое стелили на могиле под пасху.

Если найдете на пороге или дворе венок или цветы с кладбища, рассыпанную землю, соль или крупу, выметите со двора до ближайшего перекрестка. Порчи вернутся к человеку, который хотел их на вас навести.

Беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить, так как у них слишком нежная и чувствительная аура, к тому же маленькие дети часто видят то, что не дано видеть взрослым. Лучше сходить в церковь.

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