Володимир Зеленський зустрівся з духовними лідерами мусульман України [ Редактировать ]
Після зустрічі тридцятого квітня з головами основних православних конфесій - Володимир Зеленський сьогодні поговорив із мусульманськими духовними лідерами різних напрямків ісламу.
Про це повідомив муфтій духовного управління мусульман України - Саїд Ісмагілов на своїй Фейсбук-сторінці. Йшлося про необхідність миру та злагоди між різними релігійними громадами й конфесіями - повідомив Ісмагілов. Зустріч відбулася за ініціативи Володимира Зеленського.
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