Один рік минув із моменту переформатування антитерористичної операції на сході

Один рік минув із моменту переформатування антитерористичної операції на сході. Із 30 квітня минулого року українські армійці та силовики провадять Операцію Об'єднаних сил. З якими досягненнями провели цей рік захисники України розповість наш воєнкор Ігор Левенок.

"Нами не припинялися заходи, щодо посилення контролю над територіями, які належать українському народу".

Звільнено п'ять населених пунктів. Не порушуючи мінських угод, 24 квадратних кілометри землі повернуто під контроль уряду України. І головне, втрат серед наших захисників стало набагато менше. Це результат операції об'єднаних сил. Рік тому її запровадили на Донбасі замість АТО.

"Операція об'єднаних сил це військова операція, яка ведеться проти військового угрупування російсько-окупаційних військ. Крім цього військовому командуванню передані, відповідно до закону, який ухвалили торік, повноваження і саме головне відповідальність", - говорить Сергій Наєв, командувач об'єднаними силами.

Завдяки злагодженій роботі, нашим військам на Донбасі за рік вдалося покращити своє тактичне становище. Солдати вчаться грамотно воювати. В зоні ООС одні за одними відбуваються маневри із залученням усіх родів військ. На землі, на воді й у повітрі.

Це бій з умовним супротивником, який прорвав оборону на одній з ділянок фронту. За підтримки авіації, наша десантно-штурмова група атакує ворога. Десантників підсилює підрозділ панцерників нацгвардії. Удар раптовий і нищівний.

"Загальний військовий резерв командувача ООС отримав завдання десантуватися у визначений район захопити його, утриматися і створити умови для вступу в бій підрозділів національної гвардії України", - говорить Валерій Бабич офіцер командного складу ООС.

У навчаннях також беруть участь армійці піхотних бригад. Чимало військовиків захищають Україну з часів Революції Гідності. За участь у запеклих боях з ворогом бійці отримали нагороди.

"Я дякую і шаную подвиг кожного з вас, але наголошую, що попереду в нас ще є робота".

Бійці при собі завжди тримають ось цю реліквію - майданівський прапор. Про стан українського війська ці чоловіки завжди говорили відверто. Роблять це і зараз.

"В чотирнадцятому році не було ні у що обутися ні у що вдягнутися, дякувати волонтерам що допомагали. Зараз у нас є і озброєння і форма", - говорить Олександр Висиканцев, військовослужбовець Збройних сил України.

"Вертикаль керування вибудувалася, розумієте, однозначно, у порівнянні з тим що було і що є на сьогоднішній день", - говорить Володимир Мишин, офіцер збройних сил України.

А отже, і наші військові підтверджують, - українська армія може називатися однією з сильніших армій Європи.