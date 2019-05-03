Двоє дітей загинули та ще семеро зазнали поранень через стихійне лихо в Китаї. У провінції Хебей, неподалік Пекіна, торнадо перевернув величезний надувний замок, на території розважального центру.

Постраждалих шпиталізували, їхній стан лікарі оцінюють як стабільний.

На кадрах з місця трагедії видно, як небайдужі люди намагалися самостійно перевернути конструкцію. Однак зробити це вдалося лише за допомогою професійних рятувальних бригад, які згодом прибули на місце події.