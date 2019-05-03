У розважальному центрі загинули двоє дітей [ Редактировать ]
Двоє дітей загинули та ще семеро зазнали поранень через стихійне лихо в Китаї. У провінції Хебей, неподалік Пекіна, торнадо перевернув величезний надувний замок, на території розважального центру.
Постраждалих шпиталізували, їхній стан лікарі оцінюють як стабільний.
На кадрах з місця трагедії видно, як небайдужі люди намагалися самостійно перевернути конструкцію. Однак зробити це вдалося лише за допомогою професійних рятувальних бригад, які згодом прибули на місце події.
по теме
Індія потерпає від руйнівного циклону "Фані"
Зупинена робота портів, скасоване залізничне сполучення. Уряд штату Орісса спорядив на допомогу людям сотні рятувальників, медиків попросили не йти у відпустку до 15 травня
У США лютує снігова буря
У двох аеропортах Чикаго через негоду скасували понад 100 авіарейсів
На Прикарпатті повінь зруйнувала мости та дороги
Найбільше страждають від стихії гірські райони - там є загроза сходження селевих потоків, а за прогнозами синоптиків, - вода в річках підніматиметься і далі
Румунії загрожують масштабні повені
Внаслідок сильних злив, у всіх річках повітів Караш-Северін і Тіміш стрімко піднявся рівень води
На Львівщині рахують збитки від негоди
У селах Богутин та Поморяни вода підтопила півсотні господарств