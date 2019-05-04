Через неделю после Светлого Христового Воскресения церковь празднует большой праздник - Антипасху или Фомино воскресенье.

Всю неделю после Пасхи проходит Светлая пасхальная неделя. Согласно христианскому церковному календарю ровно через неделю после Пасхи отмечается Фомино воскресенье или Антипасха. Значение названия этого праздника совсем не в противопоставлении его Пасхе, как подумают многие, а, наоборот, в ее продолжении – это день повторения Пасхи, день, когда апостол Фома поверил в воскрешение Иисуса Христа.

Антипасха важный день для верующих, хоть он и не относится к 12 самым главным христианским праздникам, но богослужение в этот день совершается по всем канонам двунадесятых праздников, в храмах в это день проходят пышные богослужения.

Всю следующую неделю после Антипасхи называют Фоминой, неделей Антипасхи, Неделей о Фоме. И, как известно, любая христианская традиция тесно переплетается с народной, и именно с Недели о Фоме начинается праздник Красная горка.

Нельзя было на Фомино воскресенье грустить и быть в одиночестве, проводить день дома было запрещено, люди выходили на природу и собирались в большие компании, ходили в гости к родственникам, дарили пасхальные подарки.

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В народе издавна Антипасху было принято проводить шумно и весело, устраивать народные гуляния, вечером разжигать костры и загадывать желания.

Приметы и суеверия на Фомино воскресенье

На Фомино воскресенье нельзя заниматься тяжелым трудом, нельзя работать с землей, согласно приметам, все, что посадить в землю в этот день, погибнет, не приживется, не даст урожай.

Важная смысл Антипасхи в том, что она символизирует обновление мира воскресением Господа Иисуса Христа, а параллельно с ней происходит и весеннее обновление - воскрешение природы от зимней спячки.

На Антипасху заканчивается Светлая пасхальная недели, в церкви возобновляют обряд венчания.

На Антипасху приманивали счастье и благополучие, старались накормить 7 бродячих животных.

Девушки на Фомино воскресенье гадали на женихов и замужество по свечам.

Услышать колокольный звон на Антипасху – хороший знак, который сулит здоровье и удачу в делах на целый год.

На Антипасху была традиция разбивать глубокую тарелку – к счастью и прибавлению в семье.

На Антипасху начинаются поминальные дни.

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