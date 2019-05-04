Від початку доби бойовики дев'ять разів порушували режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Втім, на ворожі провокації наші бійці дали адекватну відповідь. Тож втрати противника уточнюються.

Детальніше - наш військовий кореспондент Ігор Левенок.

"Значит, там либо грешники, либо не нашей веры".

Ані віри, ані Бога, й нічого святого, - це армійці розповідають про те, як найманці нехтують усіма домовленостями щодо пасхального перемир'я. Адже зброя окупантів навіть у велике християнське свято не мовчала. І нині ворожі Обстріли відбуваються щодня.

"Стрілкотня 12,7 калібр працював, кулемет. - Сюди? Да, по нам працював, по нашим позиціям, АГС".

"Враг не может себя сдержать, потому что приходит туда различный контингент, они устраивают тут свой "театр событий" и "центр развлечений". Нам тоже приходиться давать ответ, по этому, мы стараемся пресекать это дело", - розповідає позивний "Липован" військовослужбовець Збройних сил України.

Ділянка фронту під Маріуполем. Тутешні позиції утримують наші десантники. "Ніхто, крім нас" - гасло крилатої піхоти, з яким ці чоловіки брали участь у запеклих боях під Авдіївкою, Горлівкою, і в Донецькому аеропорту.

Романові 28 років, чотири з них - він на фронті. Військовий медик і трішки філософ. Скрізь в окопах і бліндажах можна побачити його роздуми у вигляді ось таких написів.

"Ну, вот вы когда-нибудь жалели о чем-нибудь в жизни? - Возможно. - А почему? - Ви же тоже когда-то этого хотели. Почему-то же вы делали это".

На цій позиції переважно кадрові військові. Хлопці не тільки воюють, а ще й не забувають про господарство.

Війна війною, але ж прийшла весна і свята справа для кожного українця - посади нехай і маленький, але свій городик.

Про себе бійці жартують, мовляв, втомлюватися від війни їм заборонено статутом. А от деяким експертам у мирній Україні хлопці радять змінити свої погляди.

"Оці диванні воїни, що в Facebook пости всякі пишуть воєнні. - Так запросіть їх сюди! - Так ми запрошуємо, а вони ж не хочуть. Тут же ж не стріляють. А вони там вже втомилися від війни", - говорить позивний "Шахтар" військовослужбовець Збройних сил України.

Деніел - журналіст з Чикаго. Має зробити публікацію для поважного американського видання про війну на Донбасі. Переконався, бойові дії на Сході України не вщухають. Ба навіть, під час нашої роботи на позиції, надійшло повідомлення про загибель на фронті одного українського бійця.

"Шкода, що багато американців не знають про цей конфлікт. Вони навіть не мають гадки, де це відбувається і з ким воюють українці. Саме тому я тут, аби в своєму репортажі розповісти про це", - зазначив Деніел, журналіст з США.

Після перепочинку десантники почали готуватися до чергової ночі. А вона тут завжди минає дуже не спокійно.

"Після 18 години вечора і до ранку, до сьомої, до пів на восьму - постійні обстріли. Напевно, в них пройшла ротація".