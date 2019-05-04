Пропозиція, від якої можна відмовитися. Європейські консерватори не будуть співпрацювати з правими силами після виборів до Європарламенту.

Хто висунув таку ініціативу? І який новий альянс планують створити праві популісти? Тетяна Логунова розкаже.

Співпрацю з правими силами - консерваторам запропонував прем'єр Угорщини Віктор Орбан. Очолювана ним політсила "Фідес" теж входить до лав ЄНП, але нещодавно її членство у фракції призупинили. Через анти-європейську кампанію, яку проводив угорський уряд.

"Ліворуч від консерваторів - про-іміграційні партії, праворуч - анти-іміграційні. Ми б хотіли, щоб ЄНП, в якій немає єдності з цього питання, співпрацювала з останніми", - заявив Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини.

Цю заяву Орбан зробив після зустрічі з міністром внутрішніх справ Італії. Лідер правої партії "Ліга Півночі" Маттео Сальвіні напередодні виборів до Європарламенту активно їздить Європою. Він намагається залучити якомога більше політсил до нового правого блоку.

Об'єднати усіх правих під дахом Європарламенту - Маттео Сальвіні хоче створити нову фракцію в Європарламенті. Вже є назва - "Європейський Альянс Народів і Націй". І охочі до цього Альянсу вступити. Долучитися готові - німецька "Альтернатива для Німеччини", французький "Національний Фронт", австрійська "Партія Свободи", праві партії Данії та Фінляндії, ну і, власне, італійська "Ліга Півночі".

Консерватори на пропозицію Орбана вже відреагували. Відповідь однозначна - "ніякої співпраці з правими популістами", - про це заявив кандидат від ЄНП на посаду керівника Єврокомісії Манфред Вебер, його підтримала і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

"По-перше, ми призупинили членство "Фідес" у Європейській Народній партії. По-друге, я підтримую позицію пана Вебера, який заявив, що після виборів консерватори не будуть співпрацювати з правими партіями", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

До речі, сам Орбан про намір партії "Фідес" приєднатися до правого альянсу - поки не заявив. За словами прем'єра Угорщини - усі рішення прийматимуться після виборів до Європарламенту.