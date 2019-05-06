В Тибете нашли останки древнего вида человека [ Редактировать ]
Останки денисовского человека впервые обнаружили на Тибетском плато в центральной части Китая, передает "Новое время".
До сих пор окаменелости этого древнего вида человека были обнаружены только в одной Денисовской пещере в Сибири. Открытие предполагает, что денисовцы жили на большей части территории Азии.
В 1980 году буддийский монах в Тибете вошел в священную пещеру для молитвы. На полу он нашел половину человеческой челюстной кости с двумя зубами. 1 мая 2019 года группа ученых сообщила, что ископаемые останки принадлежали 160 000-летнему денисовцу. представителю таинственного вида людей, исчезнувших около 50 000 лет назад.
Ученые взяли образец дентина из зубов и определили его структуру. После этого и выяснилось, что наиболее близок к челюсти из тибетской пещеры геном денисовцев с Алтая. Эта челюсть очень массивная, подбородочный выступ отсутствует.
Окаменелость является первым свидетельством того, что этот вид был найден за пределами Денисовой пещеры в Сибири, что подтверждает теорию о том, что эти родственники современных людей когда-то жили в значительной части Центральной и Восточной Азии.
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