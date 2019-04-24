Китай намерен в ближайшие десять лет осуществить первую пилотируемую миссию на Луну. Также, на южном полюсе спутника Земли китайцы планируют построить научно-исследовательскую станцию, пишет агентство Синьхуа.

Об этом стало известно во время конференции по случаю Дня космонавтики КНР из слов главы Китайского национального космического управления (CNSA) Чжана Кэцзяня.

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Также в планах Китая запуск лунного аппарата Чанъэ-5, осуществить который намерены еще до конца этого года.

Известно также, что в стране активно разрабатываются метеорологические, телекоммуникационные, навигационные спутники, а также технологии для исследования астероидов, Луны и Марса.

Раньше сообщалось о том, что на Марсе впервые зафиксировали землетрясение. Ранее мы писали публиковали интересные факты об освоении космоса.