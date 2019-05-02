Функция камеры в Instagram получит обновленный дизайн, который сделает более доступными эффекты, стикеры и другие креативные элементы. Новый интерфейс камеры получит режим создания нового поста, который позволит делать публикации не выходя из режима камеры, передает itechua.com.

Читайте также Мобильные операторы сообщили о нововведении: чего ожидать украинцам

Instagram активно развивает сферу торговли внутри платформы. Новая функция позволит блогерам отмечать одежду, обувь, аксессуары и другие товары, которые присутствуют на фото.

Подписчики смогут переходить по этим отметкам, чтобы сделать покупку. Также стало известно, что Instagram начнет тестирование удаления счетчиков лайков из-под постов. Тест будет запущен в течение этой недели на территории Канады.

Представители Instagram сообщают, что запустили эту функцию для того, чтобы пользователи в первую очередь сосредоточились на контенте, а не на том сколько лайков и просмотров он получает.

Ранее сообщалось, какие пароли самые опасные, а также что Цукерберг презентовал новый дизайн Facebook.