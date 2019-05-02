Facebook анонсировал новые функции для Instagram [ Редактировать ]
Функция камеры в Instagram получит обновленный дизайн, который сделает более доступными эффекты, стикеры и другие креативные элементы. Новый интерфейс камеры получит режим создания нового поста, который позволит делать публикации не выходя из режима камеры, передает itechua.com.
Instagram активно развивает сферу торговли внутри платформы. Новая функция позволит блогерам отмечать одежду, обувь, аксессуары и другие товары, которые присутствуют на фото.
Подписчики смогут переходить по этим отметкам, чтобы сделать покупку. Также стало известно, что Instagram начнет тестирование удаления счетчиков лайков из-под постов. Тест будет запущен в течение этой недели на территории Канады.
Представители Instagram сообщают, что запустили эту функцию для того, чтобы пользователи в первую очередь сосредоточились на контенте, а не на том сколько лайков и просмотров он получает.
Ранее сообщалось, какие пароли самые опасные, а также что Цукерберг презентовал новый дизайн Facebook.
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