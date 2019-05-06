Нюша с мужем Игорем Сивовым отпраздновали день рождения своей дочки. Малышке, чье имя пока держится в секрете, исполнилось на днях шесть месяцев. Артистка отметила эту дату в узком семейном кругу, сообщает 7days.ru.

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Исполнительница поделилась всего несколькими кадрами. На одном из видео Нюша показывает подросшую дочку со спины. Девочка в это время была занята разглядываем красивых розовых шаров, которыми ее мама украсила помещение ресторана. "Нашей принцессе шесть месяцев", - гласит надпись на шарах.

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