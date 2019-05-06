У Оли Цибульской угнали автомобиль [ Редактировать ]
У популярной украинской певицы и ведущей Оли Цибульской украли машину. Звезда поделилась деталями и попросила помочь найти злоумышленника.
Об этом знаменитость сообщила на своей странице в Instagram.
УКРАЛИ МАШИНУ! ВК 8171 ВХ Toyota Raw4 Hybrid черного цвета. С 17-19:00 по адресу Парково-Сырецкая 9 в Киеве. Припарковалась возле Сырецкого парка, - написала под снимком Оля Цибульская.
После этого она призвала писать ей в личные сообщения тех, кто действительно мог бы ей помочь в поисках и попросила делиться фотографией.
Ранее сообщалось, что собака похитила годовалого ребенка, а также что мужчина случайно сжег в чайнике полтора миллиона.
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