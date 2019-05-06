В понедельник, 6 апреля, избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с аварией самолета в Шереметьево, в результате которой погиб 41 человек. Об этом говорится в сообщении на его странице в Facebook.

Зеленский отметил, что жизнь является наивысшей ценностью.

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"О том, что ее нужно беречь, нам напоминают наши потери на фронте, трагедии, подобные терактам на Шри-Ланке и аварии в Шереметьево. Погибших не вернуть. Мы сочувствуем близким и будем помнить о тех, кого больше нет", - подчеркнул он.

Он также добавил, что украинцы думают о пленных соотечественниках в России.

"Они живы. И есть те, в чьих силах вернуть их в семьи, те, в чьих силах не допустить трагедий. Чтобы иметь шанс в этом мире, должны поставить человека и его жизнь главной целью", - отметил Зеленский.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, стало известно, что на борту находилась гражданка Украины.