Пилот самолета SSJ-100 Денис Евдокимов, в результате пожара на котором погиб 41 человек, рассказал Telegram-каналу Baza подробности происшествия.

По его словам, в самолет действительно ударила молния: "Яркая вспышка, хлопок". Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления, отметил пилот. Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой.

Фото: instagram.com/mak7222

При посадке "скорость была небольшая, обычная, все согласно оперативного сборника экипажа", подчеркнул Евдокимов. Пилот добавил, что пожар начался после посадки самолета.

Власти пока не озвучили официальную причину катастрофы.

Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". После этого у него загорелись двигатели. На борту были 73 пассажира и пятеро членов экипажа.