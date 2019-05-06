Трагедия в "Шереметьево": пилот рассказал подробности аварии [ Редактировать ]
Пилот самолета SSJ-100 Денис Евдокимов, в результате пожара на котором погиб 41 человек, рассказал Telegram-каналу Baza подробности происшествия.
По его словам, в самолет действительно ударила молния: "Яркая вспышка, хлопок". Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления, отметил пилот. Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой.
Фото: instagram.com/mak7222
При посадке "скорость была небольшая, обычная, все согласно оперативного сборника экипажа", подчеркнул Евдокимов. Пилот добавил, что пожар начался после посадки самолета.
Власти пока не озвучили официальную причину катастрофы.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". После этого у него загорелись двигатели. На борту были 73 пассажира и пятеро членов экипажа.
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