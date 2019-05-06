Трагедия в "Шереметьево": на борту самолета находилась украинка [ Редактировать ]
В результате аварии пассажирского самолета в "Шереметьево" пострадал гражданка Украины. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщил замглавы Департамента консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.
По его словам, в результате пожара самолета в Шереметьево пострадала гражданка Украины, и на данный момент ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
"По предварительной информации, пострадала гражданка Украины. Она находится в больнице", - сообщил Кирилич и добавил, что позже в МИД сообщат детали.
Вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера.
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