В Днепре на маршрутку с людьми упал высоковольтный провод [ Редактировать ]
В понедельник, 6 мая, в Днепре на улице Образцова оборвался высоковольтный провод и упал на маршрутку № 124, которая ехала с пассажирами. Происшествие обошлось без человеческих жертв, однако стало причиной огромной пробки. Инцидент произошел приблизительно в 8:20, сообщает "Информатор".
Известно, что оборвавшийся провод сорвал боковое зеркало маршрутки № 124. В остальном автомобиль остался цел. Пассажирам пришлось покинуть салон и пересесть в другой транспорт.
На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а также бригада аварийной службы. Они оградили аварийное место, на время проведения работ.
Ранее сообщалось, что во Львове компания парней устроили дебош в маршрутке, а также пенсионерка серьезно пострадала в трамвае.
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