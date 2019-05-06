В понедельник, 6 мая, в Днепре на улице Образцова оборвался высоковольтный провод и упал на маршрутку № 124, которая ехала с пассажирами. Происшествие обошлось без человеческих жертв, однако стало причиной огромной пробки. Инцидент произошел приблизительно в 8:20, сообщает "Информатор".

Известно, что оборвавшийся провод сорвал боковое зеркало маршрутки № 124. В остальном автомобиль остался цел. Пассажирам пришлось покинуть салон и пересесть в другой транспорт.

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На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а также бригада аварийной службы. Они оградили аварийное место, на время проведения работ.

Ранее сообщалось, что во Львове компания парней устроили дебош в маршрутке, а также пенсионерка серьезно пострадала в трамвае.