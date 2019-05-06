США можуть вторгнутися до Венесуели [ Редактировать ]
Одкровення від Помпео. Держсекретар США зробив кілька різких заяв щодо Венесуели, які вже викликали бурхливу реакцію світу. Головний дипломат Америки сам напросився на ефір двох телеканалів напередодні зустрічі з російським міністром закордонних справ. Про що говорив - розповість мій колега Дмитро Анопченко.
Держсекретар Помпео напередодні дав інтерв'ю відразу двом американським телеканалам - не тільки Fox News, який традиційно підтримує Трампа та його адміністрацію, але й каналу ABC, де розмова точно не буде компліментарною. Головний дипломат країни приїхав на ефіри особисто. Телевізійники кажуть - це його ініціатива. Отже, Помпео, було що сказати. І глядачам, і всій Америці.
Головні меседжі про Венесуелу. Це те, заради чого інтерв'ю й призначали. Помпео каже, свою майбутню зустріч із російським міністром Лавровим присвятить, зокрема, обговоренню ситуації в країні, охопленій протестами, і питанню, чому і як Москва має звідти піти, точніше, як він сказав - "забратися геть".
"Президент вже заявив - росіяни повинні забратися геть звідти. Я збираюся зустрітися з міністром Лавровим за кілька днів, у нас буде багато дискусій з приводу цього. Наша мета зрозуміла: ми хочемо, щоб іранці пішли, щоб росіяни пішли, і щоб кубинці пішли звідти".
З'явившись згодом в іншій студії Помпео знову наголошує - Росії таки доведеться згорнути свою присутність у Венесуелі, і ця позиція Вашингтона - принципова, поступок не буде.
"Росіянам таки доведеться піти - така наша позиція, і вона лишається незмінною".
Новини з Каракаса поки що невтішні для Америки - лідер опозиції визнав, що друга спроба усунути Мадуро провалилася, він переоцінив свої сили і так і не отримав допомоги військових. Водночас від Гуайдо вперше пролунав меседж, мовляв, парламент прийме американську військову допомогу в поваленні режиму, якщо Штати її запропонують. Що це? Його особисте бажання - чи план Вашингтона, для якого готують ґрунт?
Відповідаючи на пряме запитання, Держсекретар визнав, військовий варіант не виключає, більше того - відпрацьовує.
"Американське воєнне вторгнення у Венесуелу - це реальний сценарій? - Жодних сумнівів, ми розглядаємо всі варіанти. І до такого теж готові! Ми готуємо для президента такий план. І якщо ситуація погіршиться, ми відреагуємо рішуче".
Звісно ж, кожен ведучий намагався отримати від очільника Держдепу ще якісь меседжі. Від питання про можливість саміту між Трампом і Путіним - Помпео дипломатично ухилився, сказавши "не знаю, побачимо". Щодо КНДР - сказав: навіть попри недавній новий ракетний запуск, у переговорах із Кімом "є шлях вперед" і дуже скоро - чергова дискусія. Іноземне втручання в американські вибори 2020 року чиновник вважає ймовірним і обіцяє "жорстку відповідь", якщо хтось на це знову наважиться.
Але все це вже було другорядним на фоні заяви, заради якої Майк Помпео і попросив організувати йому ефіри. Погрожуючи ще більшим погіршенням взаємин, Вашингтон вимагає від Москви поступитися в питанні Венесуели. І не втручатися, якщо Америка таки наважиться на силовий варіант.
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