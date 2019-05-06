В понедельник, 6 мая, в Киеве из-за сильных дождей затопило оживленную дорогу возле метро "Черниговская". Очевидцы опубликовали видео с места событий в соцсетях. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

На видео в Facebook видно, как автомобили и трамваи вынуждены двигаться через затопленный водой участок.

"Кто там хотел попасть на море в мае, но не успел на праздники? Имеете возможность, потому прямо сейчас море приехало к станции метро Черниговская", - отмечается в публикации.

На видео можно видеть, что уровень воды поднимается выше бамперов автомобилей. Транспортные средства преодолевают затопленную дорогу с трудом. В комментариях пользователи иронизируют над ситуацией.

Некоторые также связали затопление дороги с утренними пробками на близлежащих улицах.

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