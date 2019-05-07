Посла США в Україні відкликали з посади [ Редактировать ]
Посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади. У Держдепі цю ротацію назвали "плановою".
Дипломат уже відбула до Вашингтона. До призначення нового посла США, його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, кандидатуру якого ще не визначили.
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