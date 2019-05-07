Посла Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович відкликали з посади. У Держдепі цю ротацію назвали "плановою".

Дипломат уже відбула до Вашингтона. До призначення нового посла США, його обов'язки виконуватиме тимчасовий повірений, кандидатуру якого ще не визначили.