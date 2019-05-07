Граждан Украины попросили воздержаться от посещения южной части Израиля. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В ведомстве выступили с предупреждением из-за эскалации в Еврейском государстве, в частности, с эскалацией палестино-израильского противостояния и массированными обстрелами южных территорий Израиля (Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахи, Сдерот, Нетивот и т. д.) гражданам Украины рекомендуется воздержаться от посещения данных районов.

"В случае пребывания в населенных пунктах страны, которые находятся в непосредственной близости от сектора Газа, при включении сигнала воздушной тревоги рекомендуем безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами", - говорится в сообщении.

При попадании в чрезвычайную ситуацию рекомендуется обращаться в посольство Украины в по телефону экстренной связи: + 972 546 676 782, e-mail: emb_il @mfa.gov.ua или на "горячую линию" МИД: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected]

Напомним, отношения между Израилем и ПА обострились, после того, как из Газы выпустили 600 ракет по территории Еврейского государства. В понедельник, 5 мая, стороны договорились о перемирии.