Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reutersсо ссылкой на палестинского чиновника.

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30", - заявил чиновник.

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Палестинцы из Газы выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что приказал военным "продолжать массовые удары" по сектору Газа.

В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.