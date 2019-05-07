Оля Полякова обвинила в плагиате американскую звезду [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова опубликовала в своем Instagram коллаж с фотографий, на которых изображены сама звезда и американская певица Кэти Пэрри в схожих нарядах. Так, Оля попыталась обвинить иностранную знаменитость в плагиате своего образа.
"Ну и наша любимая рубрика #мухаповторюха или #кетизолотаяручка))))" - подписала публикацию Полякова.
Ну и наша любимая рубрика #мухаповторюха или #кетизолотаяручка)))) #metgala2019
Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)
Поклонники Оли Поляковой высмеяли ее за такие "нелепые" обвинения, и даже присудили знаменитости "звездную болезнь".
"Она даже не знает о твоём существовании", "Девочки, все это было еще в эпоху Ренессанса , когда придворные дамы сооружали корабли, замки и прочие сооружения - прически на своих головах", "Не думаю, что Кэти Пэри решила сплагиатить у Оли Поляковой! Это ж даже звучит смешно", "Какой еще плагиат??".
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк показала фото в постели, а также Надя Дорофеева сменила профессию.
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