Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не теряет возможности продемонстрировать пикантные фото в сети. Так, в своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в постели, одета в одну лишь рубашку.

Леся кокетливо обнажила плечо и небрежно расстегнула пуговицы.

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Традиционно подписчики "засыпали" Лесю комментариями, отметив ее идеальную фигуру и длинные ноги.

"Какие красивые ноги", "Леся, ты крутая", "Шалунья", "Как кошечка", Красотка, у тебя идеальная фигура".

Ранее сообщалось, что Жанна Бадоева отреклась от украинского гражданства, а также Полякова в откровенном мини взбудоражила сеть.