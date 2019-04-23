Леся Никитюк показала фото в постели [ Редактировать ]
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк не теряет возможности продемонстрировать пикантные фото в сети. Так, в своем Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в постели, одета в одну лишь рубашку.
Леся кокетливо обнажила плечо и небрежно расстегнула пуговицы.
Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)
Традиционно подписчики "засыпали" Лесю комментариями, отметив ее идеальную фигуру и длинные ноги.
"Какие красивые ноги", "Леся, ты крутая", "Шалунья", "Как кошечка", Красотка, у тебя идеальная фигура".
Ранее сообщалось, что Жанна Бадоева отреклась от украинского гражданства, а также Полякова в откровенном мини взбудоражила сеть.
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