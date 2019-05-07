В Раде зарегистрировали третий проект об инаугурации Зеленского [ Редактировать ]
Сегодня, 7 мая, в ВРУ зарегистрирован еще один проект постановления о инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, сообщает "УНН".
Соответствующий документ №10270-2 называется "Проект постановления о дате, времени и месте проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины Зеленским В. А."
Его зарегистрировал Народный депутат Украины Куприй Виталий Николаевич.
Напомним, Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента в субботу, 4 мая, предложил дату инаугурации 19 мая.
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