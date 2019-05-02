Член команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, эксперт по антикоррупционной политике и руководитель Совета общественного контроля при НАБУ Галина Янченко считает критически важным ограничение депутатской неприкосновенности нынешним (VIII) созывом Верховной Рады, чтобы это решение повлияло на будущий ее состав, сообщает "Униан".

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"Я считаю, что наконец следует все же упростить (ограничить) депутатскую неприкосновенность", - заявила Янченко. Она пояснила, что ограничение депутатской неприкосновенности позволяет вести негласные следственные действия в отношении депутатов, чем облегчает работу правоохранительных органов с доказательной базой.

"Это одна часть. Вторая часть заключается в том, что мы понимаем, почему большая часть людей хочет баллотироваться в Верховную Раду - это просто такой «щит» против любых расследований. Фактически у нас народные депутаты - это "каста неприкасаемых", которые могут делать абсолютно что угодно, они могут на улице убить человека и ходить в Верховную Раду. Мы видели, как прошлым летом в отношении 5 или 7 народных депутатов проходили большие дебаты о снятии с них депутатской неприкосновенности и сняли не со всех, сняли только с части, и это была тоже часть внутреннего "договорняка", - считает представитель команды Зеленского.



Ранее сообщалось, что Зеленский определился с главой Администрации президента.