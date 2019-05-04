Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и председателями фракций, которая состоится сегодня, 4 мая, предложит назначить инаугурацию на 19 мая.

Об этом он сказал в субботу журналистам у здания ВР, куда прибыл на встречу с спикером ВР Андреем Парубием и руководителями парламентских фракций.

"Да, хотим 19", - сказал Зеленский на вопрос журналистов, будет ли он настаивать на проведении инаугурации именно 19 мая.

Новоизбранный президент также добавил, что хочет откровенной встречи, где надо договориться "хоть о чем-то".

Зеленский также отметил, что во время встречи состоится знакомство с депутатами и лидерами фракций.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский с Парубием обсудил инаугурацию. А также советник Зеленского обсудил с министром энергетики США усиление энергонезависимости Украины