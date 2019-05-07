В воскресенье, 5 мая около 17:00 в полицию сообщили, что в Херсоне на углу ул. Торговой и Гирского стоят пьяные мужчина и женщина с младенцем на руках, сообщает t.ks.ua.

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31-летняя женщина и ее 38-летний сожитель рассказали, что были на кладбище и пили, а сейчас идут домой.

В детской коляске сотрудники полиции обнаружили открытую бутылку водки.

Инспекторы передали мальчика, которому еще не исполнилось и года, дедушке, а на родителей составили административные протоколы.



Ранее сообщалось, что под Запорожьем возле больницы нашли труп мужчины, а также что под Киевом заживо сгорел незрячий ребенок.