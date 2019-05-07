Под Киевом заживо сгорел незрячий ребенок [ Редактировать ]
В городе Ирпень Киевской области произошла трагедия. В результате пожара в частном доме маленькая девочка отравилась угарным газом. К сожалению, несмотря на все старания медиков, пятилетний ребенок умер в машине скорой помощи. Трагедия произошла накануне, 6 мая, передает "Информатор".
Получив сообщение о возгорании, на место прибыли спасатели, бригада медиков и следственно-оперативная группа. Из пожара сотрудники ГСЧС вытащили пятилетнюю девочку без сознания. К сожалению, во время реанимации в карете скорой помощи ребенок погиб. По словам медиков, причиной смерти стало отравление угарным газом.
Как позже сообщил дедушка, который присматривал за внучкой, он вышел во двор дома вместе с другим внуком. Через некоторое время он увидел, что из дома валит дым, а внутри пылает огонь. Он сразу же вызвал пожарных. К сожалению, девочка была незрячей, поэтому не смогла самостоятельно покинуть помещение.
В результате пожара полностью уничтожена комната на втором этаже, в которой возник пожар и находилась девочка. Помещение было декорировано под дерево. На данный момент на месте работает лаборатория ГСЧС и следственная группа. Рабочей версией возникновения пожара считается короткое замыкание.
Ранее сообщалось, что в Харькове на складе произошел масштабный пожар, а также в Киеве вспыхнул жилой дом.
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